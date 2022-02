A Bybit, Exchange De Criptomoedas, Fecha Parceria Com A Cabital

SINGAPURA, 14 de fev. de 2022 -/African Media Agency(AMA)/- A Bybit, uma das exchanges de criptomoedas que mais crescem no mundo, anunciou hoje a sua parceria com a instituição líder global de ativos digitais, Cabital.

Através dessa parceria, os usuários da Bybit podem comprar cripto usando EUR e GBP de maneira fácil e direta na plataforma da Bybit através de transferência bancária e transferência de cripto entre as carteiras da Bybit e da Cabital, sem taxas de depósito. Já que a troca entre moeda tradicional e criptos é o primeiro passo na experiência cripto do trader, essa parceria oferece uma porta de entrada para os usuários que estão querendo expandir seus portfólios e querem se aventurar em negociação de cripto.

Além disso, o sistema da Cabital verifica várias exchanges para oferecer aos usuários as melhores taxas de conversão para uma total transparência de preço. Também está munida com as tecnologias do líder de mercado de segurança e infraestrutura para cripto, Fireblocks, que protege os fundos dos usuários com proteção de nível institucional de ponta.

“O objetivo da Cabital em criar uma experiência cripto inovadora e confiável está alinhado com os nossos objetivos de elevar a experiência de negociação dos nossos usuários”, disse o cofundador e CEO da Bybit, Ben Zhou. “Nós aqui na Bybit, estamos empolgados para embarcar nessa nova parceria com a Cabital e esperamos capacitar pessoas de todos os níveis sociais a realizarem os seus objetivos financeiros por meio das criptos. Vamos revolucionar a indústria juntos”.

“A Cabital acredita que deveria ser fácil comprar cripto”, disse o cofundador e CEO da Cabital, Raymond Hsu. “Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Bybit e por ajudar os seus clientes a comprar cripto de maneira fácil e segura. Agora, com as soluções de fiat on-ramp da Cabital, os usuários da Bybit podem comprar cripto com os preços mais competitivos do mercado. Nós conseguimos isso através do mecanismo de liquidação off-chain com a Bybit, permitindo aos seus usuários evitarem as elevadas taxas de gás por exemplo. Vamos aproveitar o que as cripto tem de melhor para ajudar milhões de pessoas a atingirem a independência financeira”.

Sobre a Bybit

A Bybit é uma exchange de criptomoedas fundada em março de 2018 para oferecer uma plataforma profissional em que traders de criptomoedas podem encontrar um matching engine ultrarrápido, excelente atendimento aos clientes e suporte multilíngue. A empresa oferece serviços inovadores de negociação Spot e de Derivativos on-line, produtos de Mineração e Staking, além de suporte a APIs para clientes institucionais e de varejo no mundo todo, tendo como objetivo ser a exchange mais confiável dessa categoria emergente de ativo digital.

Sobre a Cabital

A Cabital é uma instituição financeira digital confiável para comprar, vender e ganhar criptomoedas, gerando até 12% de APY. O objetivo da empresa é capacitar as pessoas para obterem renda passiva de maneira segura com suas criptomoedas. Nosso produto principal é o Cabital Earn, uma plataforma de gerenciamento de riqueza de criptomoeda que possibilita aos clientes ganharem rendimentos elevados nos seus ativos digitais. O programa de compliance da Cabital é inspirado nos principais provedores de serviços financeiros do mundo. Usamos a solução de verificação de identidade biométrica da SumSub para gerenciar o risco de falsificação de identidade. Para oferecer tranquilidade aos nosso clientes, todos os criptoativos são mantidos com a Fireblock, uma das plataformas de transferência, liquidação e custódia de ativos mais confiável do mundo. Estamos usando os produtos Chainalysis KYT e Chainalysis Reactor desde a nossa fundação para nos capacitar a atingir requisitos regulatórios aplicáveis ao Combate à lavagem de dinheiro (AML) em cada um dos nossos mercados com facilidade e agilidade. A Cabital está registrada na República da Lituânia como uma operadora exchange de criptomoeda e operadora de carteira de depósito de criptomoeda. A Cabital realiza as suas atividades de acordo com os regulamentos AML/CTF da Lituânia e está sujeita ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Européia. A Cabital é auditada anualmente por um aditor externo e coloca o compliance e a licença no centro de seu negócio.

A Cabital foi fundada em 2020 por Raymond Hsu. Antes de fundar a Cabital, o Raymond trabalhou por mais de uma década ocupando cargos de liderança em fintechs (empresas de tecnologia financeira), como Airwallex e bancos globais incluindo o Citibank. A equipe de liderança da Cabital têm grande experiência por ter trabalhado nas principais instituições financeiras tradicionais, incluindo JPMorgan Chase & Co, Nomura Securities, UBS e AIA Group.

